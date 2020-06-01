С наступлением лета большинство выпускников школ готовится не только к сдаче ЕГЭ, но и к поступлению в вузы.

Как подать документы? Это самый актуальный вопрос приемной кампании 2020 года.

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС проводит традиционное собрание-инструктаж для родителей абитуриентов в новом онлайн формате.

— Какие документы необходимы для поступления?

— Как и где отслеживать информацию о поступлении?

— Какие достижения абитуриента учитываются при поступлении?

— Как и когда проходит зачисление?

— Что такое проходной балл?

— Что делать, если ЕГЭ не оправдали ожиданий?

Собрание состоится 15 и 18 июня 2020 года в 18:00 на платформе ZOOM.