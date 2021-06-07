Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС проводит традиционное собрание для абитуриентов и их родителей. Мероприятие посвящено вопросам приёма в вуз в 2021 учебном году.

Какие документы необходимы для поступления? Как и где отслеживать информацию о поступлении? Какие личные достижения абитуриента учитываются при поступлении? Как подать документы? Как и когда проходит зачисление? Что такое проходной балл и как смотреть конкурсную ситуацию? Что делать, если ЕГЭ не оправдали ожиданий? Об этом расскажут заместитель директора Елена Сергеева совместно с приёмной комиссией Института.

Мероприятие состоится 18 июня в 18:00 как в очном формате по адресу: Саратов, улица Московская, 164, так и в дистанционном – в этом случае необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ПИУ РАНХиГС.

Телефоны приёмной комиссии:+7-800-234-84-64, +7-845-265-37-30