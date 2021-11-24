Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС проводит традиционное собрание для абитуриентов и их родителей. Мероприятие посвящено вопросам приёма в вуз в 2022 учебном году.

Какие документы необходимы для поступления? Как и где отслеживать информацию о поступлении? Какие личные достижения абитуриента учитываются при поступлении? Как подать документы? Как и когда проходит зачисление? Что такое проходной балл и как смотреть конкурсную ситуацию? Что делать, если результаты ЕГЭ не оправдали ожиданий? Какие конкурсы Института дают дополнительные баллы к ЕГЭ? Об этом расскажут заместитель директора Елена Сергеева совместно с приёмной комиссией Института.

— Стало традицией два раза в год проводить собрания для родителей поступающих. Такое мероприятие предполагает разговор исключительно по предстоящей приёмной кампании. Мы проводим подробный «инструктаж» по правилам приёма, что просто необходимо в условиях современной действительности, – отметила заместитель директора ПИУ РАНХиГС Елена Сергеева.

Мероприятие состоится 10 декабря 2021 года в 18:00 как в очном формате по адресу: г. Саратов, ул. Московская, зд. 164, стр. 1, так и в дистанционном — в этом случае необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Поволжского института управления имени П.А. Столыпина.