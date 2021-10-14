Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина объявляет о начале регистрации на Открытый интеллектуальный конкурс РАНХиГС «Статус по праву». В конкурсе могут принять участие как школьники, так и студенты Саратовской области.

Конкурс направлен на повышение правовой грамотности в молодёжной среде, выявление и поддержку лиц, проявляющих выдающиеся способности в области юриспруденции.

Победители и призёры конкурса получат дополнительные баллы в рамках учёта индивидуальных достижений при поступлении в ПИУ РАНХиГС в 2022 году.

— Данный конкурс четвёртый год успешно реализуется силами преподавателей юридических кафедр факультета политико-правового управления и отделом по работе с абитуриентами. Так, например, студенты вузов Саратова активно используют эту возможность и становятся магистрантами на ведущих направлениях Института. Конкурентное преимущество, обеспеченное призовыми баллами, при поступлении на бюджетную основу, является отличной мотивацией для людей, выстраивающих личную образовательную траекторию, – прокомментировала преимущества конкурса Елена Стриганкова, декан факультета политико-правового управления Президентской академии.

Для участия в конкурсе необходимо пройти процедуру регистрации на сайте Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, в разделе «Анонсы».

Отборочный этап (онлайн-тестирование) пройдёт с 15 ноября по 12 декабря 2021 года. Заключительный этап будет организован 15 декабря 2021 года.