На протяжении двух лет Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС реализует образовательный проект – конкурс для старшеклассников «СоциУМ». Целью проекта является не только выявление наиболее грамотных лиц в области обществознания, но и подготовка школьников к предстоящей сдаче Единого Государственного Экзамена.

— Лекции профессорско-преподавательского состава Института отличаются более углубленным изучением отдельных тем в рамках предмета, а материал дополняет и расширяет знания учащихся, полученные в школе. Участие в данном проекте является отличной возможностью дополнительно подготовиться к предстоящему ЕГЭ по обществознанию, – обозначила приоритетные аспекты участия в конкурсе начальник отдела по работе с абитуриентами ПИУ РАНХиГС Марина Азарова.

Подать заявку на участие в проекте можно до 23 декабря 2020 года на официальном сайте Поволжского института управления РАНХиГС в разделе «Поступающим».

Первая образовательная сессия пройдет 23 и 24 декабря 2020 года в дистанционном формате.