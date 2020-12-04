Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС приглашает всех желающих принять участие в работе уникального проекта: «Школа молодого политолога».

«Школа молодого политолога» поможет усвоить основы практической политологии, открыть секреты политического управления общественным сознанием, увидеть перспективы своего профессионального развития в качестве политолога.

Участие бесплатное.

Занятия проходят в смешанном формате: дистанционно и очно на базе Поволжского института управления РАНХиГС.

Проект «Школа молодого политолога» стартует 11 декабря 2020 года.

Руководитель «Школы молодого политолога», исполняющий обязанности заведующего кафедрой политических наук ПИУ РАНХиГС Иван Бирюлин рассказал о значении проекта: «Проходя учебу в «Школе молодого политолога», школьники смогут посещать пленарные заседания и участвовать в конференциях различного уровня, в деловой игре «Шанхайская организация содружества». Ребятам представится возможность стать участниками мастер-класса по современным технологиям блогинга от ведущего специалиста СБЕРа – Валентина Васина. А также в нашем проекте предусмотрена возможность получить сертификаты от «Школы молодого политолога» за участие в обозначенных мероприятиях, которые дают преимущество при поступлении в наш Институт».

Узнать дополнительную информацию о проекте и заполнить форму регистрации можно на сайте Поволжского института управления РАНХиГС в разделе «Поступающим» — «Приемная комиссия».