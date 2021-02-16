Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС приглашает выпускников системы среднего профессионального образования на курсы по подготовке к сдаче вступительных испытаний, проводимых РАНХиГС самостоятельно.

— Согласно Правилам приема на программы высшего образования вузы принимают абитуриентов на обучение, в большинстве случаев, по результатам Единого Государственного Экзамена. Однако, есть категория граждан, имеющая право сдавать вступительные испытания, организуемые образовательной организацией самостоятельно. Так, например, выпускники системы СПО могут для поступления в вуз использовать свои результаты ЕГЭ, а также сдать и пересдать некоторые дисциплины в выбранном вузе, – отметила начальник отдела обеспечения приема, ответственный секретарь приемной комиссии ПИУ РАНХиГС Марина Азарова.

Набор слушателей производится на курсы по 70-часовой программе по следующим предметам: русский язык; обществознание; математика.

Вопросы, рассматриваемые на занятиях, внесены в программу вступительных испытаний Поволжского института управления РАНХиГС. Обучение проводят высококвалифицированные преподаватели с многолетним стажем педагогической деятельности.

— На занятиях в Центре подготовки к ЕГЭ будущие абитуриенты не только получат знания по предмету, но и познакомятся с преподавателями, потенциальными сокурсниками, правилами приема документов и проведения испытаний, особенностями учебного процесса Института, – также дополнила Марина Азарова.

Набор слушателей проводится до 26 февраля 2021 года.

Узнать больше и записаться на курсы Вы можете на официальном сайте Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС и в официальной группе «Абитуриенты РАНХиГС | Саратов» Вконтакте.