Наиболее незащищенные категории граждан пройдут переобучение и повышение квалификации в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина – филиале РАНХиГС.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 года №369 «О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации выбрана в качестве одного из федеральных операторов Программы.

Президентская академия обеспечит переобучение и повышение квалификации российских граждан, ищущих работу. В течение этого года во всех филиалах Академии будет организовано обучение по 582 образовательным программам, актуальным для дальнейшего трудоустройства. В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС жители города и области смогут пройти бесплатное обучение и получить новые навыки, которые помогут им найти работу или открыть собственное дело. Это безработные граждане, граждане в возрасте 50 лет и старше, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, неработающие женщины с детьми дошкольного возраста. Не менее 75 процентов из участников образовательных программ должны быть трудоустроены по итогам обучения – это условие участия вуза в Программе, разработанной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

В Поволжском институте управления РАНХиГС обучение пройдет по таким программам, как «Управление рисками в системе экономической безопасности компаний», «Навыки эффективного руководителя: управление процессами работы и персоналом», «Проектный менеджмент», «Основы управления проектами», «Управление персоналом», «Современные технологии управления персоналом», «Контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ, услуг», «Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд», «Информационно-аналитическое и документационное обеспечение управления», «Управление системой делопроизводства и документооборота», «Библиотечно-информационная деятельность».

Во взаимодействии со службой занятости г. Саратова Институтом уже начата работа по установлению потребности в обучении незащищенных категорий граждан, направленности образовательных программ.

— В настоящее время ПИУ РАНХиГС совместно с региональными органами власти анализирует структуру потребности в обучении, а также проводит консультации с ключевыми работодателями. По итогам этой работы образовательные программы будут скорректированы с учетом реальных потребностей региона. При переобучении особое внимание будет уделяться структуре занятости и ожиданиям работодателей, что позволит выпускникам программ стать более конкурентоспособными на рынке труда, – отметил директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктор Чепляев.