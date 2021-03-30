Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС запустил проект «MASTER’S CLUB», включающий цикл онлайн-лекций от ведущих экспертов, доступные каждому знания и интеллектуальное пространство для обмена мнениями.

Первый вебинар на тему: «Приоритеты и практики цифровой трансформации государственного и муниципального управления» провел кандидат социологических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления Президентской академии Камиль Рамазанов. В рамках лекции были рассмотрены основные тенденции цифровой трансформации как государственного сектора, так и бизнес-структур, представлены успешные практики внедрения цифровых новшеств.

Екатерина Линькова, студентка ПИУ РАНХиГС, поделилась впечатлениями от участия в вебинаре: «Для меня проект «MASTER’S CLUB» – уникальная возможность получить те знания, которые необходимы профессионалам будущего. Это площадка, где ведущие специалисты делятся собственными наработками и мнениями в определённой сфере.

Я узнала много полезной информации касательно приоритетов и практик цифровой трансформации государственного и муниципального управления, а также использования искусственного интеллекта в деятельности ряда федеральных органов исполнительной власти. Спикер отметил, что цифровая трансформация государственной власти созрела и готова совершить качественный скачок».

— Мы запустили проект «MASTER’S CLUB», а это означает, что у студентов младших и выпускных курсов бакалавриата уже сейчас есть возможность узнать, что изучают магистры. Для того, чтобы обучение было более интересным, в рамках подготовки по программам магистратуры мы продумали актуальные темы, вызывающие живой интерес. Безусловно, каждая из них соответствует определённому направлению подготовки, – отметил декан факультета магистратуры и аспирантуры Поволжского института управления РАНХиГС Илья Константинов.

Следующий вебинар на тему: «Геополитика современной России» состоится 3 апреля в 14:00. Также в этот день в 17:00 пройдёт вебинар на тему: «Понимание процессного управления, как нового этапа развития менеджмента».

Запись на занятия осуществляется на официальном сайте Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС. К участию приглашаются все желающие.