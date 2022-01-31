Главным направлением государственной политики в сфере противодействия террористическим угрозам является профилактика терроризма. Это направление обеспечивается системой политических, организационных и правовых мер, важное место в ней занимают подготовка и обучение государственных и муниципальных служащих, реализующих мероприятия по профилактике терроризма.

В связи с этим Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС проводит набор на обучение по программам повышения квалификации «Вопросы профилактики терроризма» и «Антитеррористическая защищённость объектов и мест массового пребывания людей: вопросы противодействия идеологии терроризма».

Обучение проводится на базе «Учебно-методического центра дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих, государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по профилактике терроризма», созданного во исполнение решений Национального антитеррористического комитета от 10 апреля 2018 года и 19 июня 2018 года, на основании решения Учёного совета Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Профессорско-преподавательский состав ПИУ РАНХиГС и сотрудники Учебно-методического центра прошли обучение в Президентской академии, которое состоялось с привлечением представителей Национального антитеррористического комитета, а также стажировку в аппарате Антитеррористической комиссии Саратовской области.

Обучение носит практико-ориентированный характер, используются интерактивные методы обучения. При проведении обучения привлекаются эксперты-практики, в том числе сотрудники аппарата Антитеррористической комиссии Саратовской области.

В 2022 году обучение по программам повышения квалификации пройдёт в период с 14 по 18 февраля, а также с 19 по 23 сентября.

По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по телефонам: (8452) 65-37-64, (8452) 65-37-63, или по адресу электронной почты: centrdo-piu@ranepa.ru (Центр дополнительного образования Поволжского института управления РАНХиГС).