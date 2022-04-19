Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) является оператором федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС в качестве региональной площадки по реализации проекта приглашает обучиться на программах профессиональной переподготовки и повышения квалификации жителей Саратовского региона.

В 2022 году возможность пройти бесплатное обучение по дополнительным программам имеют следующие категории граждан: граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста (5 лет до пенсии); женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет; женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно; безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости; граждане, находящиеся под риском увольнения (планируемых к увольнению в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата или численности работников организации).

Кроме того, в этом году целевая аудитория проекта расширена за счёт граждан в возрасте до 35 лет, которые относятся к категориям: граждан, не занятых по истечении 4 месяцев с даты окончания военной службы по призыву; граждан, не имеющих среднего профессионального и высшего образования; граждан, не занятых по истечении 4 месяцев с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации; граждан, находящихся под риском увольнения (планируемых к увольнению в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата или численности работников организации); граждан, обучающихся на последних курсах по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, обратившихся в органы службы занятости, для которых отсутствует подходящая работа.

«В Центре дополнительного образования Поволжского института управления уже началось обучение нескольких групп слушателей в рамках проекта «Содействие занятости». В настоящее время ведётся приём заявок на программы, реализуемые в апреле и мае. Обучение будет проводиться по востребованным на территории Саратовского региона направлениям, связанным с овладением компетенциями в сфере предпринимательства, бухгалтерского и налогового учёта, проектного менеджмента, управления персоналом и закупок. Следует отметить, что в 2022 году в рамках проекта в Институте смогут пройти обучение более 700 слушателей из указанных категорий. Ждём вас на наших программах!» – подчеркнула заместитель директора ПИУ РАНХиГС Виктория Коротина.

Программа организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан рассчитана на период до 2024 года.

Для получения возможности пройти обучение в рамках проекта необходимо выполнить следующие шаги: авторизоваться на портале «Работа в России» с помощью учётной записи ЕСИА (Госуслуги); зайти на страницу «Список образовательных программ» и подать заявку на интересующую вас программу; в течение трёх дней с момента подачи заявки лично посетить Центр занятости населения по удобному для вас адресу для подтверждения участия в программе.