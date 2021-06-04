В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС продолжается приём документов на программы магистратуры.

О важности двухуровневого образования рассказал Никита Лисицкий, студент Поволжского института управления РАНХиГС: «Магистратура – это следующая ступень, которая по результатам обучения даёт не только более высокий уровень образования, но и компетенции, с которыми собственное ощущение на рынке труда становится уверенным. Консультационное сопровождение преподавателей Института, удобный график обучения и перспективные магистерские программы позволят благополучно выйти в профессиональный путь. Считаю, что каждый человек, желающий повысить степень своего превосходства, должен задуматься о поступлении на программы магистратуры».

В связи с завершением срока действия ограничений, установленных приказом от 05 февраля 2021 № 01.673, приём документов, необходимых для поступления на обучение по программам магистратуры, осуществляется в очном формате. Также сохранилась возможность подачи документов в дистанционном формате.

Перечень необходимых документов для подачи заявления: паспорт; диплом о высшем образовании, при наличии на данным момент; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; фотография в электронном виде; для лиц, изменивших фамилию, имя, отчество, при несовпадении данных из паспорта и диплома – подтверждающий документ; документы, подтверждающие индивидуальные достижения, при их наличии.

Ознакомиться с направлениями подготовки, по которым объявлен набор в 2021 году, и количеством бюджетных мест, а также после получения всех сведений подать заявление на поступление можно на сайте ПИУ РАНХиГС . Очная подача документов осуществляется по адресу: Саратов, улица Московская, 164, кабинет 1141.