Проблема выбора профессии стояла перед старшеклассниками всегда, однако сегодня она особенно актуальна в связи с изменениями, происходящими в современном обществе. Профориентационные мероприятия ведутся Поволжским институтом управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС в соответствии с планом работы. Цель профориентационной деятельности – создание условий для освоения обучающимися профессиональных компетенций и их подготовка к современным требованиям рынка труда.

В целях организации и проведения профориентационной работы доцентом кафедры конституционного и международного права ПИУ РАНХиГС Анной Алихаджиевой были проведены встречи с учащимися Чеченской Республики. Мероприятия состоялись со школьниками 9, 10 и 11 классов МБОУ «СОШ № 34», МБОУ «СОШ № 48», МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «Гимназия № 1 имени Кадырова», ЧОУ «Гимназия № 77», МБОУ «Лицей № 1 имени Н.А. Назарбаева» города Грозный и МБОУ «СОШ №1 города Урус-Мартан», а также была доведена информация в виде визиток и видеороликов до руководителей других средних образовательных учреждений региона.

Проблема профориентации в условиях высшей школы на современном этапе её развития требует координации действий государственных и муниципальных органов, школы, семьи, общественности и других социальных институтов. В ходе беседы со школьниками доцент рассказала будущим студентам о перспективах обучения в РАНХиГС и непосредственно в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина. Потенциальные абитуриенты Президентской академии узнали о режиме учебной деятельности, воспитательном процессе и социальном обеспечении обучающихся. Ребят познакомили с возможностями получения дополнительного образования, ежегодным Днём открытых дверей, работой вузовских лабораторий и кружков. Также была уточнена дата проведения Родительского собрания в 2022 году, в том числе на площадке Zoom.

Особое внимание было акцентировано на участии вуза в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровней и востребованности выпускников ПИУ РАНХиГС на рынке труда в различных субъектах Российской Федерации, в том числе на территории Чеченской Республики, и за рубежом. Школьники получили информацию о спортивной, культурно-массовой и досуговой деятельности студентов. Учащиеся, а также преподавательский состав учебных заведений задавали вопросы, касающиеся инфраструктуры Института, перспектив трудоустройства, стоимости обучения, условий и правил получения образования в дистанционном формате.

В ходе беседы было отмечено, что учёба в ПИУ РАНХиГС – это не только посещение лекционных и практических (лабораторных) занятий, но и активная научная деятельность, участие в грантовых программах и стажировки за рубеж. Кроме того, было подчёркнуто, что внеучебная жизнь также даёт массу возможностей для творческой, спортивной и в целом общественной самореализации студентов.

Ученикам и их педагогам был предоставлен раздаточный материал с информацией о специальностях и перечне документов, необходимых для поступления в Поволжский институт управления. Кроме того, для учащихся и их родителей проводилось индивидуальное консультирование по профессиональному выбору. В ходе беседы ребята также узнали о том, что при приёме на обучение начисляются дополнительные баллы в случае победы в конкурсах, проводимых Поволжским институтом управления (https://piu.ranepa.ru/abitur/informatsiya-dlya-shkolnikov/index.php).

— Профориентационная работа в школах Саратовской области и Чеченской Республики в течение нескольких лет показала, что эта тема очень актуальна, поскольку многие учащиеся 9-11 классов часто не готовы сделать осознанный выбор будущей профессии. Многие выбирают престижное образование, а не профессию, и часто по окончании обучения не знают, кем пойти работать. Истории успеха в трудоустройстве выпускников делают вуз более привлекательным в глазах абитуриентов и, главное, их родителей. Вряд ли кто-то из нас сомневается, что ценность молодых выпускников вузов состоит прежде всего в их актуальных профессиональных знаниях, умении учиться и находить нужную информацию. В нашем Институте созданы абсолютно все условия для эффективной профессиональной самореализации каждого студента и выпускника», – отметила доцент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина Анна Алихаджиева.