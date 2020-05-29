21-22 мая в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС прошел I управленческий онлайн-хакатон «ПРОЕКТОГЕНЕЗ: ver. Спецоперация». В мероприятии приняла участие 21 команда.

Онлайн-хакатон проходил по 4 ключевым направлениям: Социальная политика; Социальное предпринимательство; Творческие навыки; Город будущего.

За сутки участникам было предложено более 10 заданий: ранжирование участников команд, распределение ролей в команде, выбор направления, выбор названия команды, определение проблемы, формирование аннотации, формулирование цели, задач и результатов проекта, создание презентации и лендинга, а также запись своей защиты на видео. Для решения этих задач ребятам приходилось активно общаться — за ночь количество отправленных сообщений доходило до 5500.

24 мая состоялся «Гранд-финал», где все команды представили свои проекты членам жюри: эксперту по управлению проектами агрегатора стартапов Саратовской области «Первый ЧАС» Евгению Харчевникову, референту отдела по работе с ветеранскими, военно-патриотическими объединениями и некоммерческими организациями министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Антону Севостьянову, начальнику отдела кинопродвижения ГАУК «Саратовский областной методический киновидеоцентр» Юлии Лукьянчиковой, главному специалисту Управления рисками «ДОМ.РФ» Илье Садыкову, а также преподавателям и сотрудникам Поволжского института управления РАНХиГС.

Победителями онлайн-хакатона «ПРОЕКТОГЕНЕЗ: ver. Спецоперация» определены 6 команд. Все победители будут награждены сертификатами участников, дипломами победителей, памятными призами от Первичной профсоюзной организации ПИУ РАНХиГС и денежными призами. Кроме того, разработанные участниками проекты в дальнейшем могут быть поданы на социальные конкурсы с грантовой поддержкой.

Председатель Первичной профсоюзной организации студентов ПИУ РАНХиГС, участник онлайн-хакатона Алина Шакурова прокомментировала мероприятие:

— Я считаю, что все справились со своими задачами и получили опыт, который будет применяться в будущей реализации проектов!

Это мероприятие впервые проводилось в онлайн-формате и завершилось, как я считаю, более чем успешно. Многие ребята попробовали себя в написании проектов (включая и школьные команды) и прошли это испытание достойно. Организация хакатона была на высшем уровне, организаторы проработали всё до мелочей и активно взаимодействовали с нами на протяжении нескольких дней! Спасибо Управлению по работе со студентами!

Что касается команды нашего проекта «Теремок», мы собрали ребят из разных сфер деятельности: кто-то занимается дизайном и оформлением сайтов, кто-то — созданием контента для интернет-магазина, третий человек — отлично справляется с написанием текста, анализом статистической информации и расчетом экономических показателей… Наша команда работала как единый механизм! Благодаря «мозговому штурму» родился наш проект, который направлен на продвижение товаров и услуг изготовителей разных сфер, посредством создания платформы в виде интернет-магазина (через Instagram и собственный сайт), что обеспечит взаимодействие производителей и покупателей и окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие региона.

Хакатон дал нам отличную мотивацию развивать наш проект, представляя его на различных площадках и углубляться в проектной деятельности.

— Вместе с командой мы приняли участие в I управленческом онлайн-хакатоне «ПРОЕКТОГЕНЕЗ ver. Спецоперация» — это невероятно интересный формат взаимодействия. Для нас это новый опыт и возможность приобретения дополнительных компетенций в сфере социального проектирования. Четко установленные дедлайны, несомненно, ускоряют процесс работы, она становится более продуктивной.

Нами практически с нуля был создан новый проект «В поисках права» — квест-игра, направленная на повышение уровня правовой грамотности молодежи. С помощью такого формата осуществляется полное погружение в ситуацию, что позволяет добиться максимального результата от игры.

Стоит отметить, что вместе с нами в онлайн-хакатоне участвовали и команды школьного проектного офиса «SchoolJect». На всем пути мы держали контакт с нашими ребятами и оказывали консультативную поддержу в столь новом для них формате работы. Это была их первая защита проектов. Они проделали огромную работу и показали отличные результаты наравне со студентами ПИУ РАНХиГС, — отметила участник хакатона Алина Гопаца.