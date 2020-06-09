С наступлением лета большинство выпускников школ готовится не только к сдаче ЕГЭ, но и к поступлению в вузы.
Как подать документы? Это самый актуальный вопрос приемной кампании 2020 года.
Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС проводит традиционное собрание-инструктаж для родителей абитуриентов в новом онлайн формате.
— Какие документы необходимы для поступления?
— Как и где отслеживать информацию о поступлении?
— Какие достижения абитуриента учитываются при поступлении?
— Как и когда проходит зачисление?
— Что такое проходной балл?
— Что делать, если ЕГЭ не оправдали ожиданий?
Собрание состоится 15 и 18 июня 2020 года в 18:00 на платформе ZOOM.
Важно! Участникам необходимо зарегистрироваться, пройдя по ссылке или позвонить по телефону приемной комиссии ПИУ РАНХиГС: 8-800-234-84-64 (звонок бесплатный), 8(8452) 65-37-30.