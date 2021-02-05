Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС активно сотрудничает с вузами и организациями стран Европы, Америки, Азии и СНГ в области образовательной деятельности и научных исследований, что расширяет возможности академической и студенческой мобильности. Студенты в рамках «включенного обучения» за рубежом получают возможность учиться в течение семестра в вузах-партнерах. Кроме того, сотрудники Центра международных программ и проектов ПИУ РАНХиГС регулярно информируют студентов о новых международных программах.

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС из Саратова и Высшая школа технических и экономических наук из Берлина подписали Соглашение об академическом обмене.

Соглашение посвящено обмену студентами и направлено на расширение профессиональных компетенций обучающихся. Каждый вуз может рекомендовать к обмену двух студентов очной формы обучения на программы бакалавриата на один академический семестр в сферах экономики, бизнеса, менеджмента и других.

Двое студентов ПИУ РАНХиГС успешно прошли предварительный отбор, включающий прохождение теста на владение немецким языком и собеседование с представителями Высшей школы технических и экономических наук. Их обучение в Германии продлится с марта по июль 2021 года.

— Поездка в Берлин представляет для меня отличную возможность применить на практике имеющиеся способности. В рамках семестрового обучения мы получим новый опыт и незабываемые впечатления, а также улучшим уровень немецкого и английского языков, – прокомментировала студентка Президентской академии Анастасия Воробьева.