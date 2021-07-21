С сентября 2014 года под эгидой Центра развития карьеры Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС реализуется проект «Гид по организациям», объединяющий различные корпоративные мероприятия и мероприятия молодёжной практики, ориентированные на эффективную работу со студентами. В рамках проекта происходит привлечение, подготовка и удержание в организационной среде компании студентов – будущих сотрудников, обладающих необходимым уровнем квалификации, а также эффективное взаимодействие работодателей с образовательной системой РАНХиГС и повышение престижа программ Института.

В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией у Центра развития карьеры возникла необходимость перевести запланированные в рамках проекта экскурсии в виртуальное пространство. Собралась инициативная группа из сотрудников Центра и студентов Института, участников проекта «Золотой кадровый банк – золотым работодателям», направленного на создание банка лучших студентов и выпускников Института как инструмента взаимодействия организаций, власти и молодёжи для развития кадрового потенциала ПФО. После предварительной договорённости с представителями организаций студенты снимают короткометражные ролики, берут интервью у руководителей и сотрудников, показывая рабочие будни в компаниях Саратова. Видеозаписи экскурсий публикуются как в группах

Поволжского института управления РАНХиГС в социальных сетях, так и на ресурсах организаций-участников. Таким образом, увидеть организации изнутри и познакомиться с профессиональной деятельностью может любой желающий, пришедший на ресурс. Цифровой формат экскурсий позволяет увеличить охват студентов и других соискателей, заинтересованных в сотрудничестве с организацией. Отметим, что интерес к проекту «Гид по организациям» в цифровом формате проявили организации разной направленности – коммерческой, бюджетной и общественной сфер деятельности.

Карьерные мероприятия, проводимые Поволжским институтом управления в 2020 году, как и процесс обучения, частично были переведены в дистанционный формат. Соответственно изменилась и картина взаимодействия с работодателями, предполагающая расширение партнёрской сети. Теперь организации, желающие сотрудничать, могут стать участниками цифровых мероприятий различных проектов Института, познакомиться со студентами всех специальностей, или направлений подготовки и в случае интереса с обеих сторон заключить договоры о сотрудничестве.

— В современных условиях ковид- ограничений для организаций и вузов важно по-партнёрски работать в цифровом формате. Проект «Гид по организациям» – победитель Общеакадемического Конкурса лучших практик РАНХиГС – подтвердил свою актуальность в сложившейся ситуации и стал результативной коммуникативной площадкой для организаций Саратова и Поволжского института управления РАНХиГС, где встречаются и взаимодействуют работодатели, студенты, абитуриенты и их родители, — отмечает заведующий сектором Центра развития карьеры, куратор проекта Ксения Черняева.