Весна — время пробуждения, вдохновения, расцвета творческих сил. Молодые, энергичные и уверенные в себе люди в это время стремятся к переменам и новым достижениям. Фестиваль «Саратовская Студенческая весна» демонстрирует не только фейерверк талантов и студенческого задора, но и помогает обрести новых друзей, обменяться творческими идеями и зарядиться положительной энергией.

Студенческие коллективы вузов города Саратова в течение всех конкурсных дней представляли номера в четырёх направлениях: танцевальном, театральном, вокальном и оригинальном. Студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС выступили как всегда ярко, со своим уникальным стилем, и были удостоены заслуженных наград — первого места в общем зачёте и Гран-при в музыкальном направлении.

— Наша область уникальна, с этим не поспоришь. И в том числе — благодаря вам! Каждый год на российской «Студвесне» наши ребята, наши коллективы входят в число призёров, два года подряд берут Гран-при! Ни на что кроме победы вы не согласны. Так держать! Верьте в себя и не забывайте, что своими именами прославляете малую родину, – сказал Губернатор Саратовской области Валерий Радаев, приветствуя участников областного фестиваля в Саратовском академическом театре юного зрителя имени Ю.П. Киселёва.

— Жизнерадостные, яркие, энергичные — всё это о наших студентах! Для них важны идеи, которые заставляют совершать большие движения. А ежегодный творческий фестиваль представляет собой площадку проявления студенческих талантов и творческого роста. Это место, где зарождается настоящая дружба, где берёт начало дальнейшее развитие способностей социально активной молодёжи. Я уверен, что инициативные студенты нужны нашей стране, чтобы строить новую историю, – отметил директор ПИУ РАНХиГС Виктор Чепляев.

В ближайшее время будет сформирована делегация региона для участия во Всероссийском конкурсе. В 2022 году фестиваль «Российская Студенческая весна» пройдёт с 18 по 24 мая в Самарской области.