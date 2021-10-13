В рамках года Германии в России (2020-2021) состоялся международный форум Устойчивого Развития, организованный Фондом регионального экономического развития «Инвестиции и регионы» и Гёте-Институтом (г. Москва). Мероприятие прошло при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области и Саратовской областной Думы.

Международный проект «Амбассадоры устойчивого развития» представляет собой создание единой всероссийской платформы, объединяющей успешный опыт в реализации Целей Устойчивого Развития в регионах. 17 взаимосвязанных Целей были определены в 2015 году Генеральной ассамблеей ООН в качестве «Плана достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех».

Реализация проекта «Амбассадоры устойчивого развития» позволяет решить сразу несколько задач в рамках социально-экономического развития регионов: продвижение имиджа региона на федеральном уровне, улучшение инвестиционного климата региона за счёт выявления устойчивых социальных предпринимателей, стимуляция деятельности крупных компаний в рамках корпоративной социальной ответственности, направленной на улучшение качества жизни в регионе.

Почётными гостями конференции стали эксперты из Германии, представители Гёте-Института и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), члены регионального правительства и профильных министерств, представители крупного, среднего и малого бизнеса, реализующие деятельность в соответствии с Целями Устойчивого Развития, общественные и волонтёрские организации.

В рамках форума с лекциями выступили: независимый доцент Штефан Фаисс («Реализация Целей Устойчивого Развития в Германии: опыт и достижения»); заместитель главы муниципального образования Добель, федеральной земли Баден-Вюртемберг Катрин Штраух («Роль государственной поддержки в развитии предпринимательства в соответствии с Целями Устойчивого Развития»); доцент Института государственной службы и управления РАНХиГС Игорь Голубченко.

На круглом столе «Молодёжная повестка Целей Устойчивого Развития» свои доклады представили студенты Высшей школы государственного управления и финансов г. Людвигсбург (Германия), Нового Европейского Колледжа и Президентской академии.

Форум завершился презентацией проектов-победителей, обсуждением перспектив их развития и объявлением итогов конкурса лучших практик «Амбассадоры устойчивого развития». Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС представляли начальник научно-организационного отдела Олег Абакумов и директор Центра международных программ и проектов Наталья Бобарыкина. Гости узнали, что в инновационных образовательных программах Института, таких как платформа «ШОС» и «Бизнес-администрирование», задействованы лучшие практики международного взаимодействия и осознанного поведения в обучении. Проект представителей ПИУ РАНХиГС «Современные образовательные технологии как инструмент международного сотрудничества» получил высокую оценку экспертов.

—Реализация проектов Целей Устойчивого Развития — это то, что сближает людей и помогает сформировать новые сообщества, – считает Олег Абакумов.

Вручая сертификат и объявляя ПИУ имени П.А. Столыпина «Амбассадором устойчивого развития Саратовской области», президент Фонда регионального экономического развития «Инвестиции и регионы» Анна Кровякова отметила: «В каждом регионе есть люди, которые двигаются в соответствии с Целями Устойчивого Развития. Мы начинаем в Саратове, но я уверена, что за год мы посетим 10 регионов, в которых также выявим, найдём и объединим Амбассадоров устойчивого развития».