В Минобрнауки России подвели итоги мониторинга качества подготовки кадров по программам среднего профессионального образования в 2019 году и определили лидеров по качеству среднего профессионального образования в регионах и по всей России.

Реализация программ СПО осуществляется в 81 образовательной организации Саратовской области и в 4627 образовательных организациях Российской Федерации.

Согласно результатам мониторинга, Факультет среднего профессионального образования Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС вошел в ТОП-10 по Саратовской области и в ТОП-500 по Российской Федерации.

— Второй год подряд факультет СПО держит высокую планку в рейтинге по Саратовской области и по всей стране, что подчеркивает стабильно высокие результаты деятельности нашего факультета и всего Поволжского института управления, востребованность наших выпускников на рынке труда. Такие результаты могут быть достигнуты, прежде всего, с помощью высокого профессионализма и слаженной работы преподавателей и сотрудников Президентской академии, — отметила декан факультета среднего профессионального образования ПИУ РАНХиГС Елена Такишина.

Федеральный и региональный мониторинг Минобрнауки РФ позволяет объективно оценить соответствие получаемых студентами знаний, навыков и сформированных компетенций и требованиями работодателей, а также ресурсное и кадровое обеспечение образовательного процесса, уровень социальной поддержки студентов и другие показатели качества профессиональной подготовки.