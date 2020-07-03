2 июля состоялись Восьмые Финальные мероприятия Всероссийского Акселератора социальных инициатив RAISE сезона 2019 — 2020. Традиционно, активными участниками Акселератора стали представители Поволжского института управления РАНХиГС.

В этом году Акселератор прошел в партнерстве с Агентством стратегических инициатив. Его участниками стали 49 студенческих команд из 38 регионов России и Республики Узбекистан. До финальных соревнований было допущено 28 наиболее результативных команд. По итогам онлайн-защиты в суперфинал вышло пять команд, в числе которых студенты Поволжского института управления РАНХиГС. В суперфинале участники презентовали свои проекты экспертам из числа представителей ведущих общественных объединений, бизнес-компаний и высших учебных заведений страны.

Команда ПИУ РАНХиГС в составе студентов Ивана Веселого, Артема Газаряна, Дениса Родичева, Анастасии Юдиной, Кристины Чепуриной, Артема Юленкова, Дмитрия Минского и Александра Кондакова под руководством ментора проектов, начальника управления по работе со студентами Анны Поповой и куратора команды, заведующего кафедрой управления персоналом Поволжского института управления РАНХиГС Натальи Моисеенко представили реализованные проекты: «Цифровой патруль «Хакеру.net ver. 2.0» и «Мелодия усадьбы».

По итогам суперфинала в общекомандном зачете Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС занял почетное третье место.

Кроме того, ребята стали победителями в номинации «Лучшая бизнес-модель» и стали бронзовыми призерами в Турнире-соревновании между всеми командами Акселератора.

Студент ПИУ РАНХиГС Анастасия Юдина поделилась впечатлениями от участия в суперфинале Акселератора.

— Наша команда собралась только в этом году, у многих из нас не было опыта прохождения всех этапов RAISE. Могу сказать с уверенностью, что мы приобрели много новых знаний, поработали над стрессоустойчивостью и смогли представить наши проекты достойно. Призовое место для нас — огромный результат кропотливой работы всей команды. Хочется выразить благодарность нашим наставникам, без них этой победы точно не получилось бы! — говорит девушка.

Призовые места также были присуждены студентам Поволжского института управления РАНХиГС в двух специальных номинациях от партнеров Акселератора. Команда Президентской Академии стала победителем в спецноминации Государственной корпорации развития России ВЭБ.РФ.

— Победа в данной спецноминации — отличная возможность для нас масштабировать проект и реализовать его за пределами Саратовской области. Поддержка ВЭБ.РФ открывает для нас новые возможности взаимодействия как с крупным бизнесом, так и с государственными структурами. Когда мы покажем устойчивый социальный эффект от нашего проекта, мы сможем получить государственную поддержку, — отмечает представитель команды Александр Кондаков.

В спецноминации Центрального банка Российской Федерации по повышению доступности финансовых услуг команда ПИУ РАНХиГС заняла третье место. Участник команды Денис Родичев поделился впечатлениями.

— Завершился сезон Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE, который помогает молодым предпринимателям усовершенствовать свои проекты и сделать их узнаваемыми. На протяжении двух лет я занимаюсь проектной деятельностью, поэтому для меня и моей команды проект «Цифровой патруль «Хакеру.net ver. 2.0» стал частью жизни. Я уверен, что мы будем работать над ним и в дальнейшем. Наш проект сделает всё возможное для того, чтобы дети получали знания в сфере цифровой безопасности, — считает он.