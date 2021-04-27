В Саратовском государственном академическом театре драмы имени И.А. Слонова 26 апреля состоялся гала-концерт областного фестиваля «Студенческая весна – 2021». Фестиваль проходил в рамках проведения в Российской Федерации Года науки и технологий и был посвящён теме 60-летия первого полёта человека в космос. Всего в Фестивале в 2021 году приняли участие более 30 тысяч молодых людей.

Творческие коллективы вузов города Саратова, в числе которых Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, в течение всех конкурсных дней представляли номера в четырёх направлениях: танцевальном, театральном, вокальном и оригинальном, а также демонстрировали уровень подготовки в области журналистики. Яркие выступления энергичных конкурсантов создавали непередаваемую атмосферу на мероприятиях, доказывая, что творчество – это тяжёлый труд. Жюри в свою очередь на протяжении месяца оценивало студенческие номера.

— Студенческая весна как всегда завершается праздником. У фестиваля – уникальная энергетика. Она исходит от конкурсантов, болельщиков, преподавателей, которые, уверен, в эти дни себя чувствуют такими же юными, как их студенты. Когда азарт молодости воплощается в творчестве, когда учеба сочетается с потребностью раскрыть свой талант, – это заряжает и наполняет всех нас новыми силами, – отметил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

По результатам главного студенческого мероприятия ПИУ РАНХиГС завоевал Гран-при в музыкальном направлении и в четвёртый раз стал обладателем Гран-при в общем зачёте.

— На областном фестивале наши студенты представили 92 «победных» номера. Однако необходимо подчеркнуть, что любому результату предшествует масштабная работа: от генерирования идеи, которая впоследствии будет воплощена в постановке, до сотворения костюма, характеризующего образ выступающего. Поэтому наша победа – это предшествующий всем конкурсным дням кропотливый труд. В этом году Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» – один из самых масштабных проектов платформы «Россия – страна возможностей», пройдет с 15 по 20 мая в Нижнем Новгороде. Студенты Президентской академии вошли в состав делегации Саратовской области, где представят восемь номеров в таких направлениях, как «Музыкальное», «Театральное», «Мода», «Журналистика» и «Научный слэм». И, конечно, нельзя забывать о словах Губернатора региона Валерия Радаева о том, что «удержать победу на Всероссийском уровне довольно сложно». Именно поэтому все наши силы будут заряжены на достижение этой масштабной цели, — прокомментировала итоги мероприятия заместитель директора Поволжского института управления РАНХиГС Наталья Агапова.