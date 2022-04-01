Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) в целях поддержки семей военнослужащих — участников специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, предоставит гранты для поступающих на программы высшего образования в 2022 году.

Поволжскому институту управления имени П.А. Столыпина – филиалу РАНХиГС выделено 15 грантов, позволяющих бесплатно пройти обучение по программам бакалавриата и специалитета.

Для получения гранта выпускникам школ необходимо набрать минимальное количество баллов, подтверждающих успешное прохождение вступительного испытания, установленное Правилами приёма, и заполнить анкету.

Ознакомиться с условиями приёма и образовательными программами ПИУ РАНХиГС можно на Дне открытых дверей, который состоится 23 апреля 2022 года в очном формате. Регистрация осуществляется на официальном сайте Института (piu.ranepa.ru).