Сегодня, 10 ноября, в правительстве области прошла встреча вице-губернатора области – руководителя аппарата губернатора области Игоря Пивоварова с руководителями азербайджанских и армянских национально-культурных организаций области.

На встрече присутствовали министр внутренней политики и общественных отношений Наталья Трошина; президент Саратовской региональной общественной организации «Армянская община Саратовской области «Крунк» (Журавль) Гамлет Шароян; вице-президент Саратовской региональной общественной организации «Армянская община Саратовской области «Крунк» (Журавль) Араик Косян; председатель общественной организации «Региональная азербайджанская национально-культурная автономия Саратовской области» Владимир Мурадов; председатель Совета Саратовской региональной общественной организации «Азербайджанский национальный культурный центр «БИРЛИК» (Единство) Вагиф Мамедов.

Участники встречи единогласно выразили свою позицию о недопустимости вовлечения молодежи в организацию и проведение несанкционированных массовых мероприятий, а также призывам к участию в сомнительных и провокационных акциях. Также лидеры объединений осудили размещение фейковых новостей в сети Интернет и информационных «вбросов», которые могут привести к дестабилизации общественно-политической ситуации на территории Саратовской области.

Присутствующие на встрече руководители национально-культурных организаций решили выступить с обращением к жителям области через средства массовой информации о сохранении стабильных межнациональных и межконфессиональных отношений на территории региона.

— Мы, руководители национально-культурных организаций Саратовской области, выступаем с обращением к жителям региона.

Просим не поддаваться провокациям и призываем представителей молодёжи быть сдержанными, жить в мире и согласии.

Отдельного внимания требует выражение мнения в сети Интернет и в социальных сетях. Будьте сдержанны в своих публикациях и комментариях в сети Интернет. Недопустимо размещать фейковую информацию, доверяйте только достоверным источникам.

Не поддавайтесь провокациям, в непростой период, связанный с распространением новой коронавирусной инфекции недопустимо проводить массовые несанкционированные публичные мероприятия. Все наши совместные действия должны быть направлены на поддержание и сохранение стабильных межнациональных и межконфессиональных отношений, сохранения добрососедских отношений между разными народами, проживающими в Саратовской области, — говорится в тексте, принятого по итогам встрече обращения.