Председатель ГД Вячеслав Володин осмотрел саратовский планетарий. В одну из рабочих поездок к нему обратилась жительница с просьбой рассмотреть возможность возрождения и развития планетария.

Здание планетария было построено в 90-х годах. В то время часть территории оказалась в частных руках. В настоящее время учреждение является структурным подразделением Саратовского филиала Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание».

—Что ни ситуация, то чьи-то интересы обязательно присутствуют. Здесь – первого секретаря горкома партии КПСС Саратова. Занимались своим обогащением, когда люди бедствовали. Вывели незаконным путем часть помещений. В итоге рядом бизнес-структура, а планетарий в упадке, – сказал Володин.

Ежегодно планетарий посещает около восьми тысяч человек. Однако состояние здания пришло в упадок. За последние десятилетия в планетарии не было ремонта и обновления оборудования.

—Надо наводить порядок. Инициируйте иски о защите интересов граждан, изучайте юридическую сторону, привлекайте к ответственности тех, кто таким образом пытается обогатиться. Продолжают перепродавать помещения. Эти объекты принадлежат детям и жителям, – обратился Вячеслав Володин к местным властям.

Володин предложил за месяц проанализировать, сколько нужно времени на реконструкцию.