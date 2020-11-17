Сегодня, 17 ноября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил городскую поликлинику №2. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Главврач учреждения Людмила Гурьева рассказала ему, что здесь обслуживаются свыше 85 тысяч человек. В последнее время число вызовов на дом выросло в три раза, терапевт в смену обслуживает до 40 вызовов, обычно их около 15.

Каждый день берут порядка 100 тестов на коронавирус.

В поликлинике есть восемь автомобилей, правительство, администрация и дума выделили еще три.

В апреле 2020 года учреждение получило 99 миллионов рублей на укрепление материально-технической базы, в том числе приобретение аппарата КТ и оборудования для рентгена.

Первый из них поступят 19 ноября, в течение недели его установят. Уже готов специалист для работы.

Глава Роспотребнадзора Ольга Кожанова подтвердила, что помещения соответствует требованиям радиологической безопасности. Как только будет готово напольное покрытие, проведут исследование, по итогам которого специалисты примут решение о вводе КТ.

Напомним, в поликлиники Саратова планируется поставить четыре новых аппарата КТ — в поликлиники №2 и 6, а также в 10-ю клиническую больницу и 7-ю детскую больницу. Кроме того, на сэкономленные средства будет закуплен пятый томограф. В этом году в учреждения планируют поставить 13 новых аппаратов КТ.





