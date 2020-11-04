Объявлен аукцион на разработку проектно-сметной документации по ремонту трех мостов и путепроводов в Саратове. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Речь идет о мосте через Глебучев овраг, путепроводах на 8-й Дачной между Панфилова и Буровой, а также через автопроезд и трамвайные пути на Ново-Астраханском шоссе у стадиона “Волга”.

Напомним, на первом сооружении обрушились перила летом этого года, а чинить их не торопились.

Максимальная цена контракта — 23,85 миллиона рублей. Средства выделят из бюджета города.

Участники могут подать свои заявки до 26 ноября, итоги аукциона подведут 2 декабря.

Работы нужно выполнить до 1 июня 2021 года.