Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Саратова объявил аукцион на благоустройство городской набережной.

Максимальная цена контракта — 299 миллионов 785, 609,8 тысячи рублей.

Речь идет об участке от Бабушкиного взвоза до Московской улицы.

Заявки можно подавать с 30 октября до 10 ноября — в этот же день выберут победителя.

Подрядчик также должен предоставить гарантии:

— на покрытие из плитки – пять лет;

— на верхний слой асфальтобетонного покрытия – пять лет;

— на нижний слой покрытия – пять лет;

— на слои основания – шесть лет;

— на инженерное сооружение (дождевая канализация) – шесть лет;

— на систему полива – два года;

— на световые конструкции (иллюминацию) – 12 месяцев;

— на систему видеонаблюдения – два года;

— на дорожную разметку термопластиком – 12 месяцев;

— на устройство наружного освещения — пять лет;

— для дорожных знаков без применения световозвращающих материалов – два года;

— для дорожных знаков в части световозвращающих материалов – пять лет;

— детские игровые площадки – три года;

— малые архитектурные формы (за исключением детских игровых площадок) – два года;

— на зеленые насаждения — в случае, если в течение вегетационного периода по окончанию работ растения погибнут, то необходимо будет возместить ущерб.

Если в течение десяти дней заказчик обнаружит недостатки, то сообщает об этом исполнителю и тот переделывает недочеты.

Напомним, тремя годами ранее на набережной ремонтировали причал, а в 2019 белили парапет, но почему-то только наполовину.