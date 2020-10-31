Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Саратова объявил аукцион на благоустройство городской набережной.
Максимальная цена контракта — 299 миллионов 785, 609,8 тысячи рублей.
Речь идет об участке от Бабушкиного взвоза до Московской улицы.
Заявки можно подавать с 30 октября до 10 ноября — в этот же день выберут победителя.
Подрядчик также должен предоставить гарантии:
— на покрытие из плитки – пять лет;
— на верхний слой асфальтобетонного покрытия – пять лет;
— на нижний слой покрытия – пять лет;
— на слои основания – шесть лет;
— на инженерное сооружение (дождевая канализация) – шесть лет;
— на систему полива – два года;
— на световые конструкции (иллюминацию) – 12 месяцев;
— на систему видеонаблюдения – два года;
— на дорожную разметку термопластиком – 12 месяцев;
— на устройство наружного освещения — пять лет;
— для дорожных знаков без применения световозвращающих материалов – два года;
— для дорожных знаков в части световозвращающих материалов – пять лет;
— детские игровые площадки – три года;
— малые архитектурные формы (за исключением детских игровых площадок) – два года;
— на зеленые насаждения — в случае, если в течение вегетационного периода по окончанию работ растения погибнут, то необходимо будет возместить ущерб.
Если в течение десяти дней заказчик обнаружит недостатки, то сообщает об этом исполнителю и тот переделывает недочеты.
Напомним, тремя годами ранее на набережной ремонтировали причал, а в 2019 белили парапет, но почему-то только наполовину.
не маловато будет потратить в заголовке 300 тысяч рублей на благоустройство саратовской набережной?