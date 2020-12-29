С кондитерской фабрики “Саратовская” в 2021 году уволят почти всех сотрудников. Об этом сообщили в министерстве труда и социального развития региона.

Планируется, что из 272 работников предприятия 5 февраля свой пост оставят 42, 17 марта — 230.

Напомним, в начале декабря прошла встреча представителей инвестора — ООО Мясокомбинат «Дубки» с коллективом.

Прозвучало предложение о трудоустройстве на этом производстве, 205 человек, которые были в простое, воспользовались им.

Напомним, что информация о временной приостановке работы поступала в адрес ведомства еще 22 октября.