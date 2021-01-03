Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о решении вопроса кадрового дефицита в регионе.

В 2020 году привлечено 930 молодых специалистов — 458 врачей, 472 средних медработника. Из них 73 человека — 26 врачей и 47 средних медработника устроили в государственные клиники из других ведомств, субъектов РФ и других стран.

Он отметил, 0то до конца 2021 года планируется увеличить число врачей на 1,7 процента — с 9,071 тысячи до 9,229 тысячи человек, средних медработников на 4,3 процента — с 20,686 тысячи человек до 21,58 тысячи.

По программам «Земский врач»/«Земский фельдшер» заключены договоры с 47 медработниками, в том числе с 38 врачами и девятью фельдшерами.

Олег Костин поблагодарил за поддержку председателя ГД Вячеслава Володина, по инициативе которого в Саратове будут строить жилье для медиков.

Напомним, о дефиците врачей «скорой» в регионе говорилось не раз.