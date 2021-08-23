Педагог из Дергачей Саратовской области креативно отметила День флага России.

Учитель Любовь Олейникова выложила в своём блоге сети Instagram довольно смелое фото, на котором она стоит на свежеубранном пшеничном поле в платье цветов российского государственного флага.

Фотография сделана профессионально, однако вызвала неоднозначную реакцию среди пользователей.

«Вот так учитель дергачевской средней школы отмечает День государственного флага…Кощунство! Или я не права??» — написала жительница области Юлия Смирнова.

Однако многие возразили на такую критику, отметив, что это даже не флаг, а платье в цветах флага. Кроме того, никаких кощунственных действий на фото не наблюдается. Только — красивая женщина на фоне красивого пейзажа.

Фото: соцсети