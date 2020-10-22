Уже более полугода на территории Саратовской области функционирует цифровая Платформа обратной связи, которая выступает единым окном для подачи электронных сообщений в органы власти регионального и муниципального уровня.

Начиная с апреля текущего года в систему поступило более 1,2 тысячи сообщений от граждан, из которых свыше 650 были отправлены через мобильное приложение «Госуслуги.ПОС», около 200 сообщений — через портал госуслуг, свыше 400 сообщений — через официальные сайты органов исполнительной власти и органов местного самоуправления области, на которых размещены специальные виджеты.

Несмотря на то, что проект является пилотным и продолжает проходить апробацию, общий процент успешно рассмотренных сообщений на текущий момент составляет 80 процентов от общего числа входящих сообщений.

По некоторым категориям жалоб, требующим оперативного реагирования и решения, в Платформе предусмотрена обработка сообщений в ускоренном порядке – так называемые «фаст-треки». Сообщения по таким категориям рассматриваются не более 10 дней. По остальным категориям срок рассмотрения сообщений граждан составляет 30 дней.

В арсенале платформы также есть возможность обработки входящих сообщений от юридических лиц, а также предусмотрена возможность участия в создаваемых органами власти опросах, голосованиях и общественных обсуждениях по проектам благоустройства территории, реконструкции, строительства, землепользования и другим вопросам.

Напомним, что цифровой сервис разработан Минцифры РФ на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг. Для удобства жителей разработана версия мобильного приложения «Госуслуги.ПОС», скачать которое можно из соответствующих магазинов приложений.

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