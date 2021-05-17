В дни дополнительных выборов депутатов в Саратовскую областную думу в Энгельсе работал ситуационный центр местного отделения партии «Единая Россия», главной задачей которого был мониторинг возможных нарушений при проведении голосования.

Об итогах работы центра и предварительных результатах выборов рассказал Секретарь Энгельсского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов.

—С радостью сообщаю, что за время голосования обращений о нарушениях на избирательных участках Энгельса в Ситуационный центр не поступало. Могу с уверенностью сказать, что дополнительные выборы в Саратовскую областную думу прошли легитимно, с соблюдением всех норм голосования. В течение трёх дней голосования на участках работали 68 наблюдателей от партии. В других районах области были заметны попытки провокаций со стороны оппозиции. Считаю, что вызвано это тем, что оппоненты не смогли вызвать доверия у жителей. На мой взгляд, подобные действия возможны при выдвижении слабых кандидатур.

По предварительным данным, на 15 избирательном округе лидирует наш однопартиец Сергей Чащин, — сообщил Дмитрий Плеханов.