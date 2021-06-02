В Энгельсе прошла конференция партии «Единая Россия» в рамках которой Дмитрий Плеханов был избран секретарем местного отделения партии.

Также в ходе конференции обсуждались актуальные вопросы развития района. Дмитрий Петрович отметил, что по инициативе партии «Единая Россия» в Энгельсе реализуются как федеральные, так и местные проекты, направленные на благоустройство территории, ремонт дорожного полотна, просвещение населения в сфере истории и популяризацию спорта. Например, большой позитивный отклик от населения получили проекты «Герои Покровска» и «Энгельс — территория спорта».

— Главная задача – развитие Энгельсского района во всех направлениях. Это и благоустройство и просветительская и благотворительная деятельность. Особенно важно в этом вопросе поддерживать постоянный диалог с жителями. Благодаря их отклику и обратной связи мы сможем выделить наиболее приоритетные направления для дальнейшей деятельности, — отметил Дмитрий Плеханов.