Исполняющий полномочия секретаря Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов рассказал о своих впечатлениях о сегодняшнем Послании президента Федеральному собранию.

— Сегодня президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию Российской Федерации. Глава государства рассказал о таких важных темах как: пандемия и здравоохранение, демография и поддержка семей с детьми.

Президент поднял вопрос о поддержки в сфере демографии. Для женщин, которые встали на учёт на ранних сроках беременности и нуждающиеся в материальной поддержке будет предусмотрена выплата в размере 6,35 тысячи рублей в месяц. Это беспрецедентная мера поддержки, которая, на мой взгляд, позволит будущим матерям подучить уверенность и стабильность в будущем.

Вопрос о поддержке семей, где воспитываются школьники, всегда стоял актуально. Так, в августе будет организована единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка для подготовки к школе.

Социальная тема является определяющая нашей страны. Тем более в прошлом году жители поддержали поправки в Конституцию РФ, которые во много направлены на поддержку семьи и духовно-нравственные ценности. Данная поддержка для семьей, где воспитываются школьники, будет способствовать снижению нагрузки для семейного бюджета. Родители смогут обеспечить детей всем необходимым.

Отдельным вопросом стала поддержка в сфере здравоохранения. Президент поддержал инициативу партии «Единая Россия» об обновлении автопарка «скорой медицинской помощи», и так в ближайшие три года еще пять тысяч новых машин будут направлены в малые города и посёлки. Техника со временем изнашивается, а сегодня выезжая на помощь жителям важна каждая минута. Данная мера поможет более качественно обеспечивать первую медицинскую помощь людям, — говорит Дмитрий Плеханов.