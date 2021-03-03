Партия «Единая Россия» обсудила вопрос о нарушениях в работе общественного транспорта. На круглом столе проекта «Народный контроль» подняли вопрос о несоблюдении временных интервалов на регулярных маршрутах пассажирских перевозок.

В мероприятии приняли участие местные депутаты, представители администрации района и перевозчиков, общественники и жители Энгельса.

— Организация пассажирских перевозок начинается не только с внутреннего состояния автобусов и маршрутных такси, а с соблюдением временных интервалов. В общественную приемную партии поступило большое количество жалоб. Так, жители микрорайона Мостоотряд и Рыковка вынуждены ожидать транспорт более 50 минут несмотря на то, что находятся в черте города. Мы считаем, что подобные вопросы необходимо решать комплексно, — прокомментировал исполнительный секретарь Энгельсского местного отделения партии Дмитрий Плеханов.

На круглом столе обсудили также вопрос работы городского электротранспорта и запуска нового маршрута «Энгельс – Саратов».