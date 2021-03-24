На прошлой неделе во время рабочего визита в Саратовскую область председатель Государственной думы Вячеслав Володин поднял важную тему застройки современных микрорайонов без учета социальной инфраструктуры. Такие примеры застройки есть как в Саратове, так и в Энгельсе, когда земля предоставляется в аренду под коммерческую застройку жилья или других объектов.

Застройщик должен брать на себя строительство инфраструктуры, чего обычно не происходит. Либо бюджет должен получать деньги через земельный аукцион. Тогда этих средств хватит на обеспечение жилого микрорайона школой, детским садом и поликлиникой.

Основная задача партии «Единая Россия» в Энгельсском районе — обеспечить грамотное развитие жилых районов с комфортной инфраструктурой.

— Жители не должны испытывать дискомфорта. Покупая жилье, семьи с детьми должны вести ребёнка в детский сад и школу, а пенсионеры — получить медицинские услуги, по возможности, в шаговой доступности, — отметил Секретарь Энгельсского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов.

В ближайшее время на базе Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» будет проведён круглый стол с представителями администрации, земельного комитета и общественниками. По его итогу сформулируем предложения по данной ситуации. Это поможет обеспечить жителей социальной инфраструктурой и внести прозрачность в работу строительных компаний.