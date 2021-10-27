Энгельсское местное отделение партии «Единая Россия» в рамках проекта «Безопасные дороги», при участии жителей и сотрудников комитета ЖКХ, провели мониторинг качества ремонта дорожного полотна в городе Энгельсе. Стоит отметить, что благодаря инициативе Вячеслава Володина, денежные средства от транспортного налога остаются в муниципальном бюджете. Это позволило провести асфальтировку более 50 км улиц, в том числе в частном секторе, ремонт дворовых территорий, а также подходы к объектам социальной инфраструктуры.

— На сегодняшний день в Энгельсском районе только в рамках транспортного налога удалось сделать асфальтировку более чем на 275 миллионов рублей. Это позволило зайти во многие дворы, отремонтировать тротуары, а также частный сектор, в котором дороги не делались долгое время. Для партии «Единая Россия» приоритетом всегда остаются подъезды к поликлиникам, школам и детским садам. Именно по инициативе депутатского корпуса фракции «Единая Россия» в Собрании депутатов района, первостепенно будут сделаны дороги около них. Сегодня идет обсуждение бюджета на всех уровнях законодательной власти, и как ранее отмечал Секретарь регионального отделения партии Николай Панков, при формировании бюджета мы будем ориентироваться на комплексный подход в ремонте социальных объектов. Считаю не допустимым, когда идет капитальный ремонт школы, а подъезд к ней остается разбитым, — подчеркнул Дмитрий Плеханов.