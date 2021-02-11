В Энгельсе прошел круглый стол по вопросу организации горячего питания в образовательных учреждениях.

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации по социальной сфере Иван Дзюбан, депутаты Саратовской областной думы, районные депутаты, представители родительского комитета и общественники, а также Светлана Рогачева, координатор партпроекта «Новая Школа».

Благодаря инициативе президента РФ Владимира Путина ученики начальной школы обеспечиваются бесплатным горячим питанием. С 11 января 2021 года все дошкольные образовательные учреждения перешли с аутсорсинга на самостоятельную организацию питания, а школы сменили поставщиков питания. Для этого была проведена работа по комплектованию штата сотрудников пищеблоков, осуществлена поставка качественных продуктов питания.

— Партией был инициирован еженедельный мониторинг организации горячего питания в школах совместно с родителями и общественниками. По итогам мы видим улучшение в динамике. Раньше в партию поступали жалобы и недовольства по организации питания, а сейчас предложения по улучшению. Я считаю это одним из главных показателей, — отметил Исполняющий полномочная Секретаря Дмитрий Плеханов.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Панков неоднократного говорил, что готовить еду для школьников необходимо непосредственно в школах. В Энгельсе пока только одна школа перешла на самостоятельную организацию питания, остальным школам стоит последовать примеру и переходить на собственное питание. Только так можно обеспечить наилучшее качество продуктов и приготовления.

— Вопрос организации горячего питания воспитанников и учащихся находится на контроле депутатского корпуса, общественных организаций и родителей. Главное сейчас — перейти на самостоятельное питание в школах, не в ущерб качеству, — отметил местный координатор партпроекта Светлана Рогачева.