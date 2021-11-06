Сегодня, 6 ноября, по факту смерти 72-летнего жителя Пугачева следователями СК проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Саратовской области.

Мужчина проживал в частном доме на улице Ялкунская Пугачева. 5 ноября его пришел навестить племянник, проживающий неподалеку. Войдя в дом, мужчина обнаружил хозяина дома в комнате на полу без признаков жизни.

В ходе осмотра на лице мужчины выявлены ссадины и следы крови. Для установления точной причины его смерти назначено судебно-медицинское исследование.

По результатам проверки будет принято решение.