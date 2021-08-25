Плитка после ремонта пролежала примерно месяц.

Неладное заметили жители Саратова, которые поспешили рассказать об этом в соцсетях.

— Хочу задать вопрос. Как такое может быть, что месяц назад открыли новый пляж на набережной, с такой помпой это преподносили, а сегодня на участке между набережной и улицей Чапаева идёт ремонт плитки, — сообщил в группе «Саратов онлайн» ВКонтакте саратовец Михаил Крючков.

Очевидцы утверждают, что плитка пролежала около месяца. И вот её нужно менять на новую.

Горожане предположили, что подрядчик устраняет недочёты за свой счёт, пока плитка на гарантии.