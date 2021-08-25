Плитка после ремонта пролежала примерно месяц.
Неладное заметили жители Саратова, которые поспешили рассказать об этом в соцсетях.
— Хочу задать вопрос. Как такое может быть, что месяц назад открыли новый пляж на набережной, с такой помпой это преподносили, а сегодня на участке между набережной и улицей Чапаева идёт ремонт плитки, — сообщил в группе «Саратов онлайн» ВКонтакте саратовец Михаил Крючков.
Очевидцы утверждают, что плитка пролежала около месяца. И вот её нужно менять на новую.
Горожане предположили, что подрядчик устраняет недочёты за свой счёт, пока плитка на гарантии.