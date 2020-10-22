Школу в поселке Приволжский Энгельса построили совсем недавно, но там уже успели отвалиться два ряда плитки.

Об этом сообщили местные жители в соцсетях, опубликованы фото с места событий.

Куски стены упали аккурат на учениц: одной на руку, второй на ногу.

—Оценить труд уважаемого застройщика «ПДПСтрой», руководителем которого является Дмитрий Плеханов, можно по фотографиям. Застройщик через директора попросил детей не рассказывать о произошедшем, чтобы не было лишних слухов. Так же нам сообщили о том, что в бассейне не работает электрокабель теплых полов, из-за этого придется вскрывать весь пол и прокладывать заново, — отмечается в сообщении.

Родители возмущены, что на детей всем все равно, а на “неугодных” мам и пап подают в суд с иском на миллион рублей за клевету о качестве постройки школы.







