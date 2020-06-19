В Саратове появиться новая площадь и сквер. Это следует из двух постановлений, подписанных вчера, 18 июня, главой города Михаилом Исаевым.

Согласно тексту документа, площадь перед консерваторией, на которой расположен фонтан «Мелодия» теперь будет названа в честь русского, а в последствии американского композитора Сергея Рахманинова.

Также свое название, в честь героя партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, саратовца Константина Шукшина получил сквер на улице Танкистов, расположенный рядом с домами № 74, 76, 78.