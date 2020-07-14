Сегодня, 14 июля, состоялось совещание по вопросу открытия саратовского пляжа «Городские пески». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С водопользователем встретились заместитель главы администрации по городскому хозяйству Максим Сиденко, директор МБУ «Служба благоустройства города» Александр Белов и представители других подразделений мэрии.

Водопользователь объяснил, почему пляж до сих пор не может открыться. Он сообщил, что в надзорном ведомстве не приняли результаты проанализированных проб воды, так как они были признаны устаревшими, при том, что подготовка к открытию купального сезона в благоприятных санитарно-эпидемиологических условиях велась еще с мая.

Водопользователю поставили условие, чтобы он собрал все необходимые материалы и пробы воды, оперативно сдал их в профильные лаборатории и полученные результаты в максимально короткие сроки предоставили в Роспотребнадзор для выдачи заключения.

— Пляж нужно открыть для купания в пятницу или поднимем вопрос смены водопользователя, — пригрозил Максим Сидоренко.

Напомним, что один из самых знаменитых пляжей Саратова никак не может начать свою работу. Совсем недавно было объявлено об открытии пляжа, но вскоре он вновь был закрыт.