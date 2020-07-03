Сегодня, 3 июля, заработал еще один пляж в Саратове, сообщает пресс-служба мэрии города.

Теперь горожане смогут искупаться в Волге на пляже «Городские пески» — это, пожалуй, одна из наиболее популярных и любимых населением Саратова зона отдыха. Пляж располагается посреди Волги, прямо под мостом, связывающим Саратов и Энгельс.

После того, как были получены все разрешения от контрольно-надзорных ведомств, пляж «Городские пески» заработал полноценно. Теперь посетители пляжа смогут не только загорать на пляже, но и купаться в Волге.

Купальный сезон в Саратове можно считать официально открытым.