Сегодня, 1 февраля, на очистке дворовых территорий многоквартирных домов работает 118 единиц спецтехники с учетом техники малой механизации, 1784 дворников, 49 бригад на очистке крыш. Об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова.

Сотрудниками комитета по ЖКХ проведено обследование придомовых территорий 254 многоквартирных домов на предмет их содержания в зимний период.

По 123 адресам управляющими организациями проводятся работы по очистке крыш домов и дворов, тротуаров, дворовых проездов от снега и наледи. По 131 адресу меры по очистке придомовых территорий от снега и наледи не приняты. Комитетом по ЖКХ выданы предписания на устранение выявленных нарушений в кратчайшие сроки.

Из выявленных ранее по 156 многоквартирным домам нарушений устранено 138 замечаний, по 18 домам выданы предписания.