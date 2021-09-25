Тело неизвестного мужчины выловили из канала в Балакове 25 сентября.
Как сообщили в региональном СУ СКР, утопленника обнаружил балаковец. Гражданин пошёл на оросительный канал имени Алексеевского и возле дома № 65 по Набережной заметил в канале тело. Труп плавал в удалении от берега, примерно в 2-х метрах.
Очевидец тут же позвонил в полицию.
Прибывшие на место обнаружения тела водолазы достали утонувшего, которому на вид 45-55 лет.
Уточняется, что тело мужчины провело в канале не менее 5-ти дней.
В настоящий момент выясняются обстоятельства гибели человека, а также его личность.
Фото: СКР