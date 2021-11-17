Заведено 12 уголовных дел о пытках в тюремной больнице ОТБ-1 в Саратовской области. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

— По всем известной ситуации в Саратовской области, в Саратовской туберкулезной больнице, в настоящее время возбуждены и расследуются 12 уголовных дел — об изнасиловании, вымогательствах, превышении должностных полномочий. Ряду лиц уже предъявлены соответствующие обвинения, — заявил он.

Напомним, 5 октября текущего года проект Gulagu.net опубликовал видео с пыткми в тюремном госпитале ОТБ-1, после чего генеральная прокуратура начала проверки в учреждении.