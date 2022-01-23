Следственный комитет России возбудил 20 уголовных дел о пытках заключенных в Саратовской области.

Как сообщил заместитель генерального прокурора Николай Винниченко, письмо которого 21 января опубликовал депутат Государственной думы Андрей Альшевских, 14 дел возбуждены по статье об изнасиловании, 3 — о превышении должностных полномочий, 2 — о дезорганизации деятельности учреждений ФСИН и 1 уголовное дело — о халатности.

В настоящее время расследуются 17 преступлений, имевших место в Саратовской ОТБ-1, и 3 — в исправительной колонии-13. Уточняется, что 6 дел переданы для рассмотрения в центральный аппарат СКР.

«Поводом послужили как размещенные на интернет-ресурсах видеоматериалы, так и материалы прокурорских проверок по итогам рассмотрения обращений заключенных», — говорится в письме заместителя генпрокурора.

Напомним, подвергшимися сексуальному насилию признаны 13 человек. Исполнителями и организаторами бесчинств установлены 6 человек.

Видеокадры с пытками швабрами в Саратовской тюрьме опубликовал правозащитный сайт Gulagu.net.