В отношении 17-летнего жителя Саратовской области, устроившего смертельное ДТП, возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Напомним, 4 мая в Татищевском районе юноша за рулем автомобиля «Fiat Albea» не справился с управлением и перевернулся в кювет.

Во время инцидента в машине находились подростки, одна из которых — 13-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия.

Еще четыре пассажирки в возрасте от 14 до 16 лет получили травмы и были госпитализированы.

Сбежавший с места аварии несовершеннолетний водитель был задержан стражами порядка.

В настоящее время выясняют все обстоятельства аварии.